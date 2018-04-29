Şer Güçleri Oklarını Kime Çevirmişse Onun Yanında Durun"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "FETÖ'sünden PKK, PYD, DEAŞ'ına, terör örgütleri dahil olmak üzere şer güçlerinin oklarını kime çevirdiğine bakacaksınız. O okları kime çevirmişlerse hiç korkmayın, gidin onun yanında durun. En doğru seçimi yapmış olursunuz." dedi.

Akdağ, Erzurum AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, seçimleri zamanında yapmayı planladıklarını ve bunu zaman zaman kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatarak, erken seçim kararı alınmasına neden olan sürece dikkati çekti.

Muhalefetin erken seçim istediğini de hatırlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu arada muhalefet de durmadan erken seçim istiyordu. Bizi seçimlere getiren süreç bellidir ama burada muhalefetin tutumuna temas etmek istiyorum. Sebebi ne olursa olsun neticede bir erken seçim kararı alındı. Sürekli olarak 'seçime gidelim, sandığa gidelim, millete gidelim' diyen muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin, ana muhalefetin içinde bulunduğu perişan durumu hepimiz görüyoruz. O kadar hazırlıksızlar ki 6 ay geçse hazırlıksız olacaklar, bir sene de geçse hazırlıksız olacaklar, iki sene de geçse hazırlıksız olacaklar. Çünkü onların milletle bir muamelesi yok. Millete yabancı oldukları için seçim erken olsa da hazırlıklı olamayacaklar, seçim zamanında yapılsaydı da hazırlıklı olamayacaklardı."

"Hani 'Hodri meydan' diyordunuz, hodri meydan"

Akdağ, cumhurbaşkanlığı için aday olacak kişilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) göre belirlenmesi için çok az bir zaman kaldığına dikkati çekerek, "Ama hala CHP'nin genel başkanı ve arkadaşları prensipleri konuşmaya devam ediyorlar. Elbette prensipleri konuşalım ama bir görelim bakalım kiminle çıkacaksınız? Hani 'Hodri meydan' diyordunuz. Bir görelim bakalım göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kiminle çıkacaksınız, hodri meydan." diye konuştu.

Kapalı kapılar arkasında birtakım siyaset mühendislikleriyle vatandaştan kaçırarak iş yapıldığını ve bunun millet tarafından görüldüğünü vurgulayan Akdağ, "Beyhude, bütün bu çabalarınız beyhude. Bir kere daha Cenab-ı Hakk'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın, liderimizin öncülüğünde AK Parti, 'Cumhur İttifakı' galip gelecek ve biz göz bebeğimizi bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şer oklarının kime yöneldiğine bakacaksınız"

Akdağ, zor zamanlarda kimin yanında durulacağına, özelliklerine, hizmetlerine, karakterine ve seciyesine bakılarak karar verileceğini herkesin çok iyi bildiğini anlattı.

Karar vermeyi kolaylaştıracak bir husus daha olduğunun altını çizen Akdağ, şunları kaydetti:

"Şer oklarının kime yöneldiğine bakacaksınız. Uluslararası şer çevrelerinden tutun Türkiye'deki şer çevrelerine kadar. FETÖ'sünden PKK, PYD, DEAŞ'ına, terör örgütleri dahil olmak üzere şer güçlerinin oklarını kime çevirdiğine bakacaksınız. O okları kime çevirmişlerse hiç korkmayın, gidin onun yanında durun. En doğru seçimi yapmış olursunuz. İşte bunun için biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Onun için biz mazlumların, mağdurların bir numaralı temsilcisi liderimizin yanındayız. AK Parti ile ülkemizde demokrasi asli manasını taşımaya başladı. AK Parti ile ülkemizde özgürlükler yerli yerine oturmaya başladı."