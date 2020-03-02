Sepya'dan yeni tekli: "ne karanlık ne aydınlık" 

02.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:35

Yalnızlık ve yeni birlikteliklerden doğan korku ve haz duygularını işledikleri "Ne Karanlık Ne Aydınlık" teklisinin sözleri Huner Alemdar, bestesi ise Sepya imzası taşıyor. Huner Alemdar, Ozan Kınasakal, Burak Erensoy, Mert Kobaş ve Filip Tokgöz'den oluşan Sepya, Türkçe indie rock müziğinin yeni nefesi olarak isminden söz ettirecek.

Can Özen'in yönetmenliğini üstlendiği klibin yapımı İbrahim Yılmaz'a ait. Sıcak ve soğuk tonların bir arada işlendiği klibin görüntüleri de "Ne Karanlık Ne Aydınlık" temasından yola çıkarak yaşamdaki belirsizlik ve zıtlıklar işleniyor.

Kaynak: Bültenler