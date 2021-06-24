Septum Deviasyonu (Burun Bölmesi Eğriliği) Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Burun eğriliği kelimesine sıklıkla denk gelmiş olabiliriz. Eş, dost, arkadaş ya da kendimizde burun eğriliği rahatsızlığı olabilmektedir.

Burun eğriliği kelimesine sıklıkla denk gelmiş olabiliriz. Eş, dost, arkadaş ya da kendimizde burun eğriliği rahatsızlığı olabilmektedir. Tıp programlarında da burun eğriliği genelde tedavisiyle beraber anlatılmaktadır.

Septum Deviasyonu (Burun Bölmesi Eğriliği) Nedir?

Burun organının orta duvarının tam orta hattan kayması sonucunda kişide yapmış olduğu burun tıkanıklığı haline septum deviasyonu yani burun bölmesi eğriliği denmektedir. Bunun yanında halk arasında sadece burun kemiği yamukluğu olarak da kullanılmaktadır.

Burun kemiği ismiyle de anlatılan bir rahatsızlık durumudur. Burun organı tam ortadan bir duvar ile ikiye ayrılmış tünele benzemektedir.

Burun içinde yer alan, ortadan ikiye ayıran kıkırdak ve kemikten meydana gelen bu bölmedeki eğrilik durumlarının genel ismidir. Burun organının dıştan görüntüsüyle bu eğrilik halinin bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Dıştan görüntüsünün çok güzel olduğu bir burun organında da bu eğrilik olabilir ve burun tıkanıklığı yaşanabilir.

Bu eğrilik doğumsal yani genetik ya da bir travma sonucu gerçekleşmiş olabilmektedir. Elbette ki tıp alanında kalıtsal özellikler ilk düşünülen durumdur.

Eğrilikten dolayı kişilerde oluşan burun tıkanıklığı etkisi en bilinen olumsuz göstergesidir. Çünkü bu eğrilik burun boşluklarından bir tanesini kapatır. Kapatma olmasa bile daraltabilir. Fakat hissedilen burun tıkanıklığı çift taraflı olur.

Bunun nedeni ise açık tarafta bulunan burun etinin büyümesidir. Belirli bir zaman geçtikten sonra bu nedenden dolayı iki tarafta da tıkanıklık meydana gelmektedir.

Tıkanıklık dışında bu eğriliğin bulunduğu kişilerde kabuklanma, koku alma bozukluğu ve sık sık sinüzit hastalığı gözlemlenir.

Septum Deviasyonu (Burun Bölmesi Eğriliği) Nasıl Tedavi Edilir?

Burun bölmesi eğriliğinin tek tedavisi cerrahi müdahaledir. Bu seçenek ilk olarak düşünülür ve ön plana çıkar.

Burun organında yer alan kemik ve kıkırdak yapının eğriliğinin kapalı olarak düzeltilmesine septoplasti denir. Bu yöntem cerrahi bir ameliyat tedavi tekniğidir.

Konfor kabı, performans eksikliği ve sağlık sorunlarına neden olan bu eğriliğin düzeltilmesi gerekmektedir. Teşhis alanında uzman doktor tarafından yapılır. Bu ameliyat kapalı teknikle gerçekleştirilmektedir. Ortalama olarak da bu işlem yarım saat ve bir saat arasında yapılmaktadır.

Anestezi uzmanının tercihine göre lokal ya da genel anestezi operasyon öncesi gerçekleşmektedir. Anestezi tamamlandıktan sonra eğriliğe sebebiyet veren kemik veya kıkırdak çıkarılmaktadır. Bu işlem esnasında hastanın tercihine göre burun estetiği operasyonu da gerçekleşebilmektedir.

Burun yüz bölgesinin ortasında yer alarak solunum sisteminin ilk organıdır. Solunum başlangıcı burun organında başlamaktadır. Eğriliğin tedavi edilmesi sağlıklı solunumun sağlanması amacıyla önemlidir.

Burun organının temel görevleri arasında havayı ısıtmak, süzmek ve nemlendirmek yer almaktadır. Burun içinde yer alan septum bölümü büyük boşluğu iki eşit parçaya ayıran orta bölmenin ismidir.

Burunun dış kısmına yakın yerde kıkırdak bulunmaktadır. Daha iç kısımda ise kemikten meydana gelmektedir. Bu boşlukların yan duvarlarında burun etleri yer almaktadır. Bu eğrilik nedeniyle burun içindeki bu sistem tamamıyla bozulur.

Burun bölmesi eğriliği solunumu engelliyorsa, yüz ağrısı yapıyorsa, sürekli tekrarlayan sinüs hastalığına neden oluyorsa, gırtlak iltihabı yapıyorsa, burun kanamaları ve burun nezlesi yapıyorsa septoplasti ismi verilen kemik alma ameliyatı yapılır hale gelmektedir.

Burnun içinde gerçekleşen bu tedavi yönteminde mukoza kesilir. Eğri olan bölüm ayrılır. Fazla olan kısım çıkartılır. Yeniden şekillendirilir. Burun bölmesi düzeltilir. Eğri olan burun ortasındaki duvar düz hale getirilir. Mukozanın duvara tekrar yapışması için dikiş atılır. Gerekirse silikon kalıp da yerleştirilir.

Kaynak: Hürriyet