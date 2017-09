Sepsis, Yılda 6 Milyon Kişinin Ölümüne Sebep Oluyor

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Berna Aşan, dünyada her yıl 30 milyondan fazla insanda Sepsis görüldüğünü, 6 milyondan fazla kişinin ise bu hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.



13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Manavgat Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Berna Aşan tarafından verilen ve yaklaşık 1 saat süren bilgilendirme seminerinde, hastalık ile ilgili farkındalık oluşturma, tanı, tedavi ve ileri tedavi konuları anlatıldı.



Erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde hastalığın, birçok organda yetmezliğe, şoka ve yüksek oranda ölüme yol açtığına dikkat çeken Aşan, "Dünyada en fazla hastalığa neden olan tablodur. Yapılan çalışmalar her gün Sepsis oranlarının artış gösterdiğini ortaya koyuyor." dedi.



Sağlık personeline yönelik düzenlenen eğitimin Sepsis ile ilgili bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Aşan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü Sepsis çok fazla bilinen bir hastalık değil, kanser dediğimiz zaman kanser hakkında bütün halkımız iyi kötü bir fikre sahip ama Sepsis dediğimiz zaman çoğu insan bunun ne olduğunu bilmiyor. Tüm dünya ülkeleri için ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ve vücudun enfeksiyona geliştirdiği kontrolsüz yanıt ile kendi doku ve organlara zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan Sepsis, erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde birçok organda yetmezliğe, şoka yüksek oranda ölüme yol açıyor. Bununla ilgili yapılan bir takım araştırmalar da var. Ankara'da üniversite öğrencilerinin yaptığı bir çalışmada Ankara gibi gelişmiş bir yerde sadece yüzde 11 oranında bilindiği gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada başlatılan bir kampanya çerçevesinde farkındalık yaratmak, hastaneye geliş sürecini azaltmak ve bu Sepsis'e daha erken müdahale şansını arttırmak amacını güdüyoruz. Hastalık enfeksiyonun vücutta oluşturmuş olduğu normal dışı yanıtın organlar üzerinde yetmezlik gibi bozukluk gibi ölüme neden olabilen bir durum. Enfeksiyon belirtileri dediğimiz ateş, solunum sıkıntısı gibi bulguları organ yetmezliği gibi durumların eklenmesi ile ortaya çıkan bir durum bu gibi bulgular ortaya çıktığı zaman şüphelenip hastaneye başvurabilirler. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda 65 yaş ve üzeri hastalarda, kanser hastalarında veya 1 yaşından küçük çocuklarda bu gibi durumlarda sıklıkla görüldüğü için bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar daha dikkatli olmaları gerekmekte.



Tedavide değişik yöntemler var Sepsis'in bulunduğu aşamaya göre tedavi yöntemi değişiyor, evet ilaçla tedavimiz de var bunun dışında ilerleyen dönemde solunum yetmezliği geliştiği zaman yoğun bakımda daha ileri destek tedaviler uygulayabiliyoruz. Halkımıza çevrelerinde muhakkak bahsettiğim bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar vardır. Bu gibi bahsettiğim değişiklikler olduğunda sağlık merkezlerine başvurmakta geç kalmamaları, çekinmemelerini, göz ardı etmemelerini tavsiye ediyorum."



Sepsis gelişen hastaların tanı ve tedavi uygulamalarının zamanlaması, tedavinin yeterliliği gibi sebeplere bağlı olarak yüzde 15-60'ı hayatını kaybettiğine dikkat çeken Aşan, "Hastanelerde yaşanan ölümlerin yarısından fazlasının nedeni Sepsis. Dünyada her yıl 5 milyon çocuk 5 yaşına gelmeden Sepsis nedeniyle yaşamını yitiriyor. Her yıl 100 bin anne Sepsis nedeniyle yaşamını yitiriyor" dedi.



(Arif Kaplan/İHA)