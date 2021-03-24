Sepp Blatter'a 6 yıl men

FIFA Eski Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

FIFA Eski Başkanı Sepp Blater'e 6 yıl men cezası verildi. Blater'ın finansal konulardaki görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle FIFA Etik Kurulu tarafından 6 yıl 8 ay futboldan men edildiği belirtildi. Men cezasının yanı sıra Blatter, 1 milyon İsviçre Frangı para cezasına da çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı