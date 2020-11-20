Sepette yüzde 80'e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor
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Sepette yüzde 80'e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor

20.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:57
Sepette yüzde 80'e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor

Online alışverişte indirim rüzgarı esiyor.

Online alışverişte indirim rüzgarı esiyor. Birçok alışveriş sitesi yüzde 80'lere dayanan indirim fırsatlarını duyuruyor.

Alışveriş sitesi Morhipo.com, 20-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Muhteşem İndirim Haftası'nda en ünlü markaları en uygun fiyatlarla moda severlerle buluşturacağını duyurdu.

23 Kasım'a kadar yüzlerce üründe tüm indirimlere ek sepette yüzde 30'a varan indirimden yararlanacak olan müşteriler, 24-27 Kasım tarihleri arasında ise tüm indirimlere ek sepette yüzde 50'ye varan indirimlerle karşılaşacak. - İSTANBUL

Sepette yüzde 80'e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor
Sepette yüzde 80'e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor
Sepette yüzde 80'e varan indirimler tüketiciyle buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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