Sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
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Sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

ANTALYA'da, sepetli motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, arkasında giden başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
21.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:32

ANTALYA'da, sepetli motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, arkasında giden başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Antalya'da çekildiği belirtilen görüntülerde; plakası olmayan, 3 tekerlekli ve sepetli motosikletteki sürücünün yolda tehlikeli sürüş anları yer aldı. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsünün kimsenin oturmadığı görülen sepet kısmını havaya kaldırarak, ilerlediği anlar, görüntülere yansıdı. Motosikleti yan yatırarak, bir süre iki teker üzerinde ilerleyen kimliği belirsiz sürücünün, bir süre sonra yoluna normal olarak devam ettiği görüldü. Daha sonra aynı sürücünün, köprüden geçerken motosikletin sepetini havaya kaldırdığı ardından köprünün korkuluklarının bulunduğu beton platforma tekerleği değdirerek ilerlediği görüntülere yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK

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