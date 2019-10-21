Sepetli motosiklet takla attı: 1 yaralı

Sepetli motosiklet takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü girişinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

21.10.2019 12:10
Sepetli motosiklet takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü girişinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Çataltepe köyü istikametine giden İbrahim Uzungüney idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü İbrahim Uzungüney yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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