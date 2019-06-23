Sepetli motosiklet devrildi: 5 yaralı

Elazığ'da devrilen sepetli motosikletteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tataş'ın kullandığı 23 HP 014 plakalı sepetli motosiklet Elazığ-Harput kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Tataş ile motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, sürücü Tataş'a olay yerinde müdahalede bulunulurken, diğer yaralılar Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA