Sepetçiler halkı çok amaçlı parktan memnun

KOCAELİ (Bültenler) - İlçe merkezleri kadar kırsal kesimlerdeki yerleşim yerlerine de önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğleneceği yetişkinlerin ise sosyalleşebileceği yeni alanlar inşa ediyor. İzmit Sepetçiler Köyü'nde toplamda 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen çok amaçlı parkta çalışmalar tamamlandı. Köy sakinleri 70 yıldır böyle bir parka ihtiyaç duyduklarını söyleyerek, memnuniyetlerini belirtti ve Büyükşehir'e teşekkür etti.

ÇOCUK OYUN GRUBU, BASKETBOL SAHASI

Büyükşehir Belediyesi köy parklarının da şehir merkezlerindeki modern parklar gibi olması için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda İzmit Sepetçiler Köyünde çok amaçlı bir parkın yapımı tamamlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çocuklar için 136 metrekare alan üzerine oyun grubu kurdu. Parkta gençler de unutulmadı. Eğlenebilecekleri 52 m2 tek potalı bir basketbol sahası yapıldı, potanın çevresi 160 metre uzunluğunda panel çitle kaplandı. Projede 2 bin metrekare alan üzerine 80 metre taş duvar imal edildi.

FİTNESS GRUBU SPOR SALONUNU ARATMADI

Bu parkta yok yok. Çocuklarını oyun alanına getiren vatandaşlar kendileri için de rahatça vakit geçirecekleri bir alana kavuştu. Modern parklarda yürüyüş parkuru olmazsa olmaz… Vatandaşların rahatça yürüyebileceği 700 metre yürüyüş yolu inşa edildi. Sağlıklı bir yaşam için fitness spor aletleri de unutulmadı. Aydınlatma direkleri dikildi ve 3 adet japon çatılı kamelyanın montajı yapıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlanarak, park yeşil alana kavuşturuldu.

''YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN''

Sepetçiler Köyünde yaşayan Salih Çorap, memnuniyetini şöyle dile getirdi; "70 yıldır burada yaşıyorum bu park bizim için de güzel oldu. Köyümüzün böyle bir parka ihtiyacı vardı. Arkadaşlar çocuklarını getiriyorlar, gençlerimiz vakit geçiyorlar, bizler de spor aletlerinden faydalanıyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.''

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