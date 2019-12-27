Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı

27.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:36

Rize'nin Çayeli ilçesinde sepet ustası Bekir Hervenik, plastik telden 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda yaptığı demliği atölyesinden çıkaramayınca kapıyı sökmek zorunda kaldı.

Şairler Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki Bekir Hervenik, evinin yan tarafındaki atölyesinde 45 yıldır sepet örüyor. Mesleğinin unutulmaması için mücadele eden Hervenik, halk eğitim merkezlerinde de zaman zaman ders veriyor.

İş adamı İdris Abonoz'un çay reklamı için ilçe merkezinde sergilenmek üzere bir metre uzunluğunda demlik yapmasını istemesi üzerine Hervenik, atölyesinde çalışmaya başladı.

Plastik teli örerek 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda demlik yapan Hervenik, kapının küçük kalması nedeniyle bunu dışarı çıkaramadı.

Hervenik'in oğlunun da yardımıyla söktüğü kapı, demliğin dışarı çıkarılıp Abonoz'a teslim edilmesinin ardından yerine takıldı.

Bekir Hervenik, AA muhabirine, her türlü el sanatını yaptığını söyledi.

Demliğin hikayesini anlatan Hervenik, "Kasnağını demirden, örmesini de plastik telden yaptım. Demliği dışarıda yapmayı planlamıştım. Hava müsait olmadığı için atölyede hazırlamak zorunda kaldım. Demliğin genişliği kapının genişliğinden fazla olunca dışarı çıkaramadım. Kapıyı sökmek zorunda kaldım." dedi.

Hervenik, ilk kez demlik yaptığını belirterek, "Bunu görenler 'Bu su tutacak mı?', 'Su tutmayan demlik mi olur?' dedi. Çay demlemek için bir ton su lazım buna. Çayı da ona göre koymak lazım." ifadelerini kullandı.

Abonoz ise çay reklamı için demliği yaptırmak istediğini kaydederek, "Demliği 15 gün boyunca el emeğiyle yaparak bitirmiş. Ortaya böyle bir eser çıktı. Biraz da büyük yaptığı için içeride kaldı. Dışarı çıkarmak için kapıyı sökmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA