Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar
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Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar

Adana'nın Kozan ilçesinde sepet örme kursuna katılan kadınlar pandemide hem stres atıyor, hem meslek sahibi oluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sepet örme kursuna katılan kadınlar pandemide hem stres atıyor, hem meslek sahibi oluyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılar kursta, Endonezya'dan özel olarak getirilen bambular, ev dekorasyonunda kullanılan, vazo, tepsi, avize, çiçeklik, meyve sepeti gibi tasarımlara dönüştürülüyor.

Usta öğretici Hacer Erol, "Burası terapi sağlıyor. Kadınlar ev ihtiyaçlarını, çeyizlerini yapıyorlar. Bir başlayan bir daha bırakamıyor. Ekmeklik meyvelik gibi bir çok ürün üretiyorlar" dedi.

Kursiyer Semra Uluç ise meyve sepeti yaptığını belirterek bir meslek sahibi olduğunu söyledi.

Emekli Nadire Kuzu kızına çeyiz hazırladığını ifade ederek, "Emekli olduğum için evde oturuyordum. Boş insan ya kendine ya çevresine sarar. Burada bana bu kurs iyi geliyor ve mutlu oluyorum" diye konuştu. - ADANA

Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar
Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar
Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar
Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar
Sepet örerek hem stres atıyor hem de meslek öğreniyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:45:11. #1.14#
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