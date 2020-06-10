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Sepaş Enerji taksitli ödeme seçeneklerini genişletti

Türkiye'de 1,8 milyon müşterisine elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, ödeme kolaylığı sağlayan taksitli elektrik faturası ve güvence bedeli ödemelerinin hizmet kanallarını genişleterek, 9 aya kadar taksit imkanı sunmaya başladı.

Sepaş Enerji taksitli ödeme seçeneklerini genişletti
10.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:15

Türkiye'de 1,8 milyon müşterisine elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, ödeme kolaylığı sağlayan taksitli elektrik faturası ve güvence bedeli ödemelerinin hizmet kanallarını genişleterek, 9 aya kadar taksit imkanı sunmaya başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında elde edilen başarılı sonuçlar sonrasında normalleşme sürecine girildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve ev-ofis uygulaması gibi tedbirler 1 Haziran itibarıyla yerini "yeni normal" adı verilen sürece bıraktı. Mart ayı ortalarında başlayan salgın riskine karşı vatandaşlar iki ayı aşkın süre boyunca evlerinde kalırken, hane içi elektrik kullanımı arttı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce başta olmak üzere tüm Türkiye'de 1,8 milyon müşterisine elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, ödeme kolaylığı sağlayan taksitli elektrik faturası ve güvence bedeli ödemelerinin hizmet kanallarını genişletti. Yeni kapsam sayesinde aboneler, Müşteri Hizmetleri Merkezleri ve Çağrı Merkezinden de taksitli ödeme yapabilecek.

Normalleşme süreci beraberinde yenilikler de getirdi. Tüketim alışkanlıklarında online kanallar ön plana çıktı. Dijitalleşmenin hayatın ayrılmaz parçası haline geldiği "yeni normal" döneminde Sepaş Enerji, teknolojik yatırımlarıyla abonelerine pratik ve güvenilir çözümler sunuyor. Dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, web sitesinden yapılan ödemelerde uzun zamandır devam etmekte olan taksitli fatura ödeme imkanının kapsamına, diğer ödeme kanalları da eklendi Genişleyen kapsamla birlikte; müşteri hizmetleri merkezlerinde konumlanan tabletler aracılığıyla, güncel ya da geçmiş elektrik faturaları ve yeni abonelik işlemleri sırasında ödenmesi gereken güvence bedelleri kredi kartına 9 aya varan taksitle ödenebilecek. Mobil pos cihazı aracılığıyla aboneler ister kendi başlarına isterse de müşteri temsilcisi yardımıyla ödemelerini taksitlendirebilecek.

Bununla birlikte, müşteriler 9 aya varan taksit imkanından, evlerinden çıkmadan 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak veya www.sepas.com.tr web sitesindeki online işlemler menüsü aracılığıyla da yararlanabilecek. Ödeme yapılan kredi kartına ait banka tarafından taksit sayısına göre belirlenen vade farkı oranları; çağrı merkezi, web sitesi ya da müşteri hizmetleri merkezlerinden öğrenebilir, konuyla ilgili daha detaylı bilgiye www.sepas.com.tr adresinden ulaşılabilir. Tüm bunların yanı sıra, aboneler fatura ödemelerini Faturamatik Premium Hizmet Noktaları, Sepaş Enerji web sitesi, anlaşmalı bankaların gişe, ATM veya internet bankacılığı hizmetleri ve otomatik ödeme talimatları üzerinden ya da PTT şubelerinden de gerçekleştirebilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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