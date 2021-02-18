Sepaş Enerji sokak hayvanlarını unutmadı
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Sepaş Enerji sokak hayvanlarını unutmadı

18.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:14
Sepaş Enerji sokak hayvanlarını unutmadı

Sepaş Enerji, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Sepaş Enerji, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri hizmetleri merkezlerinin önünde sokak hayvanları için mama bulunduran Sepaş Enerji, bu uygulamayla sokak hayvanlarının kış soğuklarındaki gereksinimleri konusunda farkındalığın yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarının barınma ve beslenme imkanları azalırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cadde ve sokaklardaki kalabalıkların da azalmasıyla sokak hayvanlarının yardım ihtiyacı artıyor.

Sepaş Enerji sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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