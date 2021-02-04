Sepaş Enerji, "Sepaş Cebinde" mobil uygulamasını devreye aldı
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Sepaş Enerji, "Sepaş Cebinde" mobil uygulamasını devreye aldı

04.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:56
Sepaş Enerji,

Sepaş Enerji, hayata geçirdiği "Sepaş Cebinde" mobil uygulaması ile elektrik kullanıcılarına kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunuyor.

Sepaş Enerji, hayata geçirdiği "Sepaş Cebinde" mobil uygulaması ile elektrik kullanıcılarına kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut, ticarethane ve sanayi kuruluşları gibi geniş yelpazede 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, akıllı telefonlara ve tabletlere kolaylıkla indirilebilen "Sepaş Cebinde" uygulamasını elektrik kullanıcılarıyla buluşturdu.

Bu uygulamayı indiren kullanıcılar, abonelik numaralarıyla eşleşen kullanıcı hesapları sayesinde pek çok işlemi evden çıkmaya gerek kalmadan yapabilecek. "Sepaş Cebinde" uygulaması ile fatura ödeme, borç sorgulama, enerji tüketim takibi ve bilgi güncelleme gibi işlemler hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca tasarruf önerileri, kesinti bildirimi ve uygulamaya özel fırsatlar hakkında tüm bilgilendirmelere de uygulama üzerinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, uygulamayı telefonuna indirenler, yıl boyu sürecek çekilişlerle hediyeleri kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında, her çekiliş döneminde 1 adet iPhone 11 Pro ve 5 adet Apple Watch 5, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle katılımcılara hediye edilecek.

Sepaş Enerji müşterileri kampanyaya ilişkin detaylara "Sepaş Cebinde" uygulaması üzerinden ya da "www.sepas.com.tr" resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazarlama, Müşteri Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Sezer Altınok, "Online işlemlerimizin kullanım oranında 2020 sonunda yüzde 98'lik yükseliş göze çarpıyor. Bu değişim trendi sürerken, bizler de mobil uygulamamızı abonelerimizin kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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