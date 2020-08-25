Sepaş Enerji, pandemi uygulamalarıyla tam not aldı
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Sepaş Enerji, pandemi uygulamalarıyla tam not aldı

Özel bir şirketin düzenlediği ankete göre Sepaş Enerji çalışanlarının yüzde 98'i, şirketin insan sağlığına öncelik verdiğini düşünüyor.

Sepaş Enerji, pandemi uygulamalarıyla tam not aldı
25.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:41

Özel bir şirketin düzenlediği ankete göre Sepaş Enerji çalışanlarının yüzde 98'i, şirketin insan sağlığına öncelik verdiğini düşünüyor.

Sepaş Enerji, tedbirli sosyal yaşam kuralları çerçevesinde başlayan "yeni normal" dönemde, çalışan sağlığı ve memnuniyetine verilen önemin artmasıyla salgın döneminde hayata geçirdiği uygulamalarla insan sağlığına yönelik hassasiyetini ortaya koyuyor. Bir araştırma şirketinin yaptığı korona virüs salgını döneminde şirketlerin aldığı önlemleri ve çalışanlara yaklaşımlarını ölçen anket, Sepaş Enerji'nin başarısını vurguladı. Katılımcılara yöneltilen 18 sorunun tamamında, Sepaş Enerji'nin diğer şirketlerin ortalamasına göre daha iyi puana sahip olduğu dikkat çekti. Bunun yanı sıra Sepaş Enerji'nin "Şirket tarafından dinlendiğini hissetme ve ihtiyaç olunan desteği alma" konularında diğer şirketlere oranla yaklaşık yüzde 30 daha yukarıda olduğu gözlemlendi.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,8 milyon aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, salgın döneminde devreye aldığı uygulamalarla sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturdu. Salgının Türkiye'ye ulaştığı resmi makamlarca doğrulandığı andan itibaren sağlık önlemlerini uygulanmaya başlayan şirkette, çalışanların yüzde 80'lik kısmı ev-ofis modeliyle uzaktan hizmet vermeyi sürdürdü. Salgın dönemiyle devreye alınan "Çalışan Destek Hattı"yla, tüm çalışanlara ve ailelere psikolojik danışmanlık desteği sunulurken şirket içi motivasyonu artırma yönelik online görüşmeler de yapıldı.Şirket, salgın döneminde sosyal mesafe kurallarına göre çalışma ortamını disiplinli tutarken, online hizmet kanallarıyla abonelerin tüm işlemlerini gerçekleştirdi. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet eden Sepaş Enerji, yapılan anket sonucu çalışanların yüzde 98'ine göre sağlığa öncelik verdi.

Yaklaşık 10 bin çalışanın katıldığı anket sonuçlarını değerlendiren Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, "Salgın süreci herkes adına oldukça hassas bir dönemdi. Biz de böylesi kritik bir konuda hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla daima çalışanlarımızın yanında olduk. Arkadaşlarımızın yüzde 98 oranında Sepaş Enerji'nin insan sağlığını birinci plana aldığını düşünmesi bizler için mutluluk verici. Yüzde 95 oranında, çalışanların birbirlerine destek oldukları yönünde düşünce belirtmeleri, uygulamalarımızın başarıya ulaştığının bir diğer göstergesi oldu" dedi.

Öte yandan anket sonuçlarına göre, Sepaş Enerji çalışanlarının yüzde 96'sı sürecin şirket içinde etkili biçimde yönetildiğini ve müşteri beklentilerinin karşılandığını düşünürken, yüzde 95 oranında çalışan, sürecin şirkete etkileri hakkında bilgilendirildiklerini belirtti. Anketi yapan araştırma şirketinin Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak ise, "Korona virüs sürecinde şirketleri değerlendirdiğimiz araştırmamızın, çalışan beklentilerini anlayabilme ve yeni normale hazırlanabilme adına oldukça faydalı olduğunu düşünüyor ve gözlemliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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