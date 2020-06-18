Sepaş Enerji, müşterilerini online kanallara davet ediyor
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Sepaş Enerji, müşterilerini online kanallara davet ediyor

Haziran ayının başlamasıyla korona virüs salgınında normalleşmenin startı verilirken 'Yeni normal'de dijitalleşmeye öncelik veren Sepaş Enerji'de aboneliklerle ilgili birçok işlem online kanallardan ve çağrı merkezinden yapılıyor.

Sepaş Enerji, müşterilerini online kanallara davet ediyor
18.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:25

Haziran ayının başlamasıyla korona virüs salgınında normalleşmenin startı verilirken 'Yeni normal'de dijitalleşmeye öncelik veren Sepaş Enerji'de aboneliklerle ilgili birçok işlem online kanallardan ve çağrı merkezinden yapılıyor.

Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla mücadele aralıksız sürüyor. Sağlık üzerindeki risklerin devam ettiği bu günlerde Sepaş Enerji, abonelerine çağrıda bulunarak; müşteri hizmetleri merkezlerindeki birçok hizmetin, online işlem kanalları ve çağrı merkezi aracılığıyla da kolayca yapılabildiğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,8 milyon aboneye hizmet veren Sepaş Enerji, müşteri hizmetleri merkezlerinde gerçekleştirilen tüm işlemleri evden çıkmadan kolaylıkla yapabilme imkanı sunuyor. Müşteriler çağrı merkezini arayarak veya Sepaş Enerji internet adresindeki online işlemler menüsünü kullanarak pek çok hizmetten faydalanabiliyor. Abonelik açma ve sonlandırma, bilgi sorgulama ve güncelleme, fatura sureti görüntüleme, fatura ödeme gibi işlemlerin çağrı merkezi ya da online hizmetler aracılığıyla, günün her saati evden çıkmadan gerçekleştirilebiliyor.

Sepaş Enerji, online hizmetleriyle doğanın korunmasına da destek oluyor. Aboneler, fatura tercihlerini e-posta olarak düzenleyerek doğanın korunmasına katkı sağlarken fatura tercihini e-posta olarak güncellemek isteyen aboneler, Müşteri Hizmetleri Merkezleri veya çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor. Çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Sepaş Enerji, faturalarını ise tamamen geri dönüşümlü malzemeden üretiyor. Çevre dostu faturalarda, insan sağlığına zararları tespit edilen BPA maddesi kullanılmıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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