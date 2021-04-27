Sepaş Enerji'den yeni kurumsal gelişim projesi
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Sepaş Enerji'den yeni kurumsal gelişim projesi

Sepaş Enerji'den yeni kurumsal gelişim projesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sepaş Enerji'nin "Sepaş x Genç Girişim" isimli yeni kurumsal gelişim projesinde başlandı.

Sepaş Enerji'nin "Sepaş x Genç Girişim" isimli yeni kurumsal gelişim projesinde başlandı. Proje kapsamında her yıl kurum içindeki yenilikçi ve yaratıcı fikirler değerlendirmeye alınıp ödüllendirilecek.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni bir kurumsal gelişim projesi hayata geçireceğini açıkladı. "Sepaş x Genç Girişim" adı verilen proje ile her sene kurum içinden en iyi fikirler toplanıp değerlendirmeye alınacak. Projenin, marka ve çalışanlara katma değer sağlayarak sektörde fark yaratması hedefleniyor.

KAZANAN FİKİRLER MENTORLUK DESTEĞİ ALACAK

Önceki gün şirketin CEO'su Çağrı Poyraz'ın katılımıyla düzenlenen webinarla başlayan Sepaş x Genç Girişim'in ilk etabında proje başvuruları yapılacağı belirtilirken, yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"2 hafta boyunca toplanacak fikirler, önümüzdeki ay Sepaş Enerji yöneticileri tarafından incelenecek. Değerlendirmelerin ardından uygun bulunan projeler 6 haftalık mentorluk imkanı ve ödül kazanacak. Yaklaşık 4 aylık uzun maratonun sonuna gelindiğinde şirketimiz ve enerji sektörünün iş modellerine her yıl yeni projeler kazandırılmış olacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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