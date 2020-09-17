SEPAŞ Enerji, gecikmiş borçların faizlerini silecek
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SEPAŞ Enerji, gecikmiş borçların faizlerini silecek

Sepaş Enerji, müşterilerinin 2020 yılı öncesinden kalan ve icralık olan borçlarına 31 Ekim'e kadar faiz affı geliyor.

SEPAŞ Enerji, gecikmiş borçların faizlerini silecek
17.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:45

Sepaş Enerji, müşterilerinin 2020 yılı öncesinden kalan ve icralık olan borçlarına 31 Ekim'e kadar faiz affı geliyor.

Sepaş Enerji, pandeminin yol açtığı sıkıntılara karşı abonelerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Fatura borçlarına taksit imkanı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştiren şirket, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiğini duyurdu. Kampanya ile Sepaş Enerji, 2020 yılı öncesine ait, icra takibine uğrayan elektrik borçlarının gecikme faizlerinin silineceğini açıkladı. 18 Eylül itibarıyla başlayacak kampanya kapsamında, 2019 ve daha eski yıllardan kalan fatura borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacağı duyuruldu.

Buna göre, önceki yıllara ait ödenmemiş icralık borçlardan gecikme faizi alınmayacak. Sepaş Enerji'de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 31 Ekim tarihine kadar telefonla müracaat ederek Alacaklar Hukuk Birimi'ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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