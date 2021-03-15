Sepaş Enerji'den Kırklareli sanayisine indirimli elektrik desteği
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Sepaş Enerji'den Kırklareli sanayisine indirimli elektrik desteği

15.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:48
Sepaş Enerji'den Kırklareli sanayisine indirimli elektrik desteği

Sepaş Enerji, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı tarife protokolü ile ilçedeki sanayicilere elektrik fiyatlarında indirim desteği sunuyor.

Sepaş Enerji, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı tarife protokolü ile ilçedeki sanayicilere elektrik fiyatlarında indirim desteği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konutlardan, ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede 4 milyon kişiye enerji hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, "üreticilere tam destek" parolasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelere indirimli elektrik hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kırklareli'ndeki Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan tarife protokolü ile ilçedeki sanayicilere elektrikte indirim desteği sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Bölge Satış Müdürü Uğur Aras, indirimli tarifenin mart ayı tüketim bedellerinde geçerli olacağını belirterek, anlaşmanın Kırklareli sanayisine hayırlı olmasını diledi.

Aras, ilçenin gelişimine katkı sağlamanın önemini vurgulayarak, "Babaeski çok değerli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçe. Babaeski gibi önemli bir ilçede başlattığımız iş birliğimizin kent geneline yayılarak daha fazla işletmeciye fayda sağlamasını arzu ediyoruz. En başından bu yana benimsediğimiz portföy yaklaşımımız ve alanında uzman satış ekiplerimizle Türkiye'nin her noktasında hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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