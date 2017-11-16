- Sepaş Enerji'den genç milli kanocuya destek



KOCAELİ - Sepaş Enerji, Türkiye Kano Milli Takım sporcusu dünya 10.'su Mustafa Özmen'e sponsor oldu.

Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10. sırada bulunan Mustafa Özmen' e sponsor olan Sepaş tarafından konu ile alakalı basın toplantısı düzenlendi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Sepaş Genel Müdürü Ondrej Safar, Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkiner, Sepaş Kurumsal İletişim Sorumlusu Batuhan Basalak katıldı.

Toplantıda konuşan Sepaş Genel Müdürü Ondrej Safar,"Kendisi 2014 yılından beri Türkiye Kano Takımı'nda milli bir sporcu. Mustafa aynı zamanda çok yetenekli sporcular arasında yer alıyor. Umuyorum kendisi gelecekte çok başarılırını devam ettirecektir. Mustafa aynı zamanda Türkiye'de kano sporunu daha tanınır hale getirecektir. Çünkü sporlar başarı görüldüğü itibariyle insanlar tarafından tanınır. Aynı zamanda kano yapan bir kişiye sponsor olmamızın bir sebebi daha var. Benim annem ve babam kano yaparken tanışmışlar. Sepaş olarakta bölgemizdeki bu tür sporları destekeliyoruz. Özellikle gençler ve çocuklar üzerine odaklanmaya çalışıyoruz" dedi.

Yaklaşık 6 yıla yakın bir süredir kano sporuyla ilgilendiğini söyleyen Mustafa Özmen,"Gerçekten emek isteyen bir spor. Sürekli bu sporun içinde olmanız gerekiyor. 3 gün bile geri kalsanız hemen performansınız düşüyor. O yüzden hayatınızda çoğu şeyden taviz verip bu spora odaklanmanız gerekiyor. Şu anda Muğla Köyceğiz'de milli takım kamğı devam ediyor. 2018'de İspanya'da Akdeniz oyunları var. Onun için çalışmalara başladık. Sepaş'ın bana sponsor olacağını duyunca çok mutlu oldum. Çünkü kano sporu gerçekten desteklenmesi gereken bir spor. Sepaş sponsor olduktan sonra motivasyonlarımız daha da çok arttı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu.