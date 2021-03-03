Sepaş Enerji'den Gebze'ye yeni müşteri hizmetleri merkezi

Sepaş Enerji'nin Gebze'deki Müşteri Hizmetleri Merkezi yeni adresine geçti. Açılışı yapılan merkez üst düzey sağlık önlemleri ve hızlı işlem olanaklarıyla hizmet verecek.

Türkiye'nin önde gelen enerji tedarik şirketlerinden Sepaş Enerji'nin Gebze'deki müşteri hizmetleri merkezi yeni binasına taşındı. Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde bulunan eski merkezin ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine kapatılıp, yeni müşteri hizmetleri merkezi devreye alındı. Sepaş Enerji Gebze Müşteri Hizmetleri Merkezi'nin yeni adresi, ilçenin işlek noktalarından Hacıhalil Mahallesi'ne bağlı İstanbul Caddesi'ndeki 143 B numaralı bina oldu.

Yeni Müşteri Hizmetleri Merkezi, normalleşme uygulamaları kapsamında bugünden itibaren 08.30-12.00 ile 13.00-17.30 saatleri arasında hizmet verecek ve HES Kodu sorgulaması ile giriş yapılacak. Gebzeli vatandaşların hızlı ve konforlu biçimde hizmet alabilecekleri yeni müşteri hizmetleri merkezinde, korona virüs salgınına karşı sosyal mesafe ve tüm temizlik tedbirleri eksiksizce uygulanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı