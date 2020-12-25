Sepaş Enerji'den bilgi güncelleme çağrısı

Sepaş Enerji, abonelerini bilgi güncellemeye davet etti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ilgili yönetmelik uyarınca bilgi güncellemenin zorunlu olduğu hatırlatılırken, hizmet ve kampanyalardan yararlanabilmek için bilgilerin güncel olması gerektiği vurgulandı.

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına kadar Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, yaptığı açıklamayla tüketicilerini abonelik bilgilerini güncellemeye davet etti.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği, yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde bilgi güncellemenin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, başka bir isimle elektrik tüketimi halinde yaşanan sorunlara değinildi. Ayrıca, abonelerin kampanyalar ve hizmetlerden faydalanabilmesinin güncel bilgilerin iletilmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada www.sepas.com.tr adresindeki web sitesi veya 444 5 186 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla bilgilerin güncellenebileceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji olarak, tüketicilerimizi abonelik bilgilerinin güncellenmesinin önemine dair bilgilendirmek isteriz.

"Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde güncel bilgilerin kurumumuza bildirilmiş olması zorunluluk taşımaktadır. Adres değişikliğinde bulunan tüketicilerimizin, aboneliği kendi üzerlerine almaları ve ayrıldıkları yere ait aboneliği de iptal ettirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüz biçimde devam ettirilmesine bağlı olarak, fatura borcu başta olmak üzere pek çok sorun yaşanabilmektedir. Bir başkasına ait aboneliğin kullanılması durumunda, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında ilgili abonelikle alakalı bilgi alınamayacağı unutulmamalıdır.

"Diğer yandan, abonelerimizin yeni hizmetler, ürünler ve kampanyalardan haberdar olabilmeleri adına bilgi güncelleme işleminde bulunmaları yarar sağlamaktadır. Tüketicilerimizin, ilgili mevzuatlar kapsamında kendilerine tanınan haklardan faydalanabilmeleri ve daha kaliteli hizmet alabilmeleri için abone bilgilerinin güncel tutulması büyük önem arz etmektedir. Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, abonelerimize ait kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerin eksiksizce tarafımıza bildirilmesi tüketici sorumluluğu gereğidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Temizer