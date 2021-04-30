Sepaş Enerji'den abonelik ve ödeme işlemleri açıklaması
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Sepaş Enerji'den abonelik ve ödeme işlemleri açıklaması

Sepaş Enerji'den abonelik ve ödeme işlemleri açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, tam kapanma süreci boyunca hizmet vereceğini duyurdu.

Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, tam kapanma süreci boyunca hizmet vereceğini duyurdu.

Sepaş Enerji, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma süreci boyunca bütün hizmet kanallarıyla çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Evden çıkmaya gerek kalmadan; 'Sepaş Cebinde' mobil uygulaması, e-devlet platformu ve www.sepas.com.tr adresindeki online işlemler menüsü üzerinden veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla abonelik ve ödeme işlemleri günün her saati yapılabilmektedir. Ayrıca Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'daki 26 müşteri hizmetleri merkezi de hafta içi 10.00-12.00/ 13.00 – 16.00 saatleri arası hizmetlerine devam edecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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