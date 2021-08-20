Sepaş Enerji'den abonelik bilgilerini güncelleme çağrısı

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, abonelik bilgilerini güncellemenin önemini hatırlattı.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, abonelik bilgilerini güncellemenin önemini hatırlattı. Buna göre, yeni abonelik veya abonelik iptali gibi durumlarda güncel bilgilerin iletilmesi gerekirken usulsüz elektrik tüketenleri ceza bekliyor.

Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, adres değişikliğinde bulunan tüketicilerin, ayrıldıkları yerdeki aboneliği iptal edip yeni adreslerindeki aboneliği üzerlerine almaları gerekiyor. Güncel bilgilerin elektrik perakende şirketine iletilmemesi halinde aboneliğin bir başkası tarafından usulsüzce devam ettirilmesi nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Sepaş Enerji, abonelik bilgileri güncel olmayan tüketicileri daha kaliteli hizmet almak ve cezalarla karşı karşıya kalmamak adına bilgi güncellemeye çağırdı.

Sepaş Enerji'den yapılan açıklamada abonelere sunulan tüketici hakları, yeni ürünler, kampanyalar ve önemli bilgilendirmelerden yararlanabilmek için kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiği vurgulandı. Açıklamaya göre bir başkasının adıyla usulsüz elektrik kullanımı tespit edildiğinde, yönetmelik uyarınca 15 günlük uyarı süresinin ardından cezai yaptırımlar devreye giriyor. Kendilerine tanınan süre zarfında aboneliği üzerine almayıp usulsüz tüketime devam edenlerin enerjisi kesilirken kesme-açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca abonelik gerçek kullanıcı üzerine alınıncaya dek söz konusu adrese enerji verilmeyip Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili aboneliğe dair bilgilendirme yapılmıyor.

Abonelik bilgilerini güncellemek çok kolay

Sepaş Enerji aboneleri kişisel bilgilerini kolaylıkla ve güvenli şekilde güncelleyebiliyorlar. Şirketten yapılan açıklamada 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi, www.sepas.com.tr web sitesindeki Bilgi Güncelleme butonu veya Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden günün her saati abonelik bilgilerini kontrol edip rahatça güncellemenin mümkün olduğu belirtilirken kullanıcılara bilgi güncelleme çağrısında bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı