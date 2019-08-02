Sepaş Enerji Capital 500 arasındam ilk 100'e girdi

Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' arasında ilk 100'e girdi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1,7 milyon elektrik kullanıcısına tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında bir kez daha yer alma başarısını gösterdi. Sepaş Enerji, Türkiye'nin dev şirketlerinin sıralandığı listeye, 2018 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 830 bin 145 TL'lik ciroyla 94'üncü sıradan girdi. Geçtiğimiz yıl 98. sırada yer alan yüzde 36'lık ciro artışı ile 94. sırada yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA