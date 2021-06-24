Sepaş Enerji, Burdur'da 2 bin işletmeciye uygun fiyatlı elektrik verecek
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Sepaş Enerji, Burdur'da 2 bin işletmeciye uygun fiyatlı elektrik verecek

Sepaş Enerji, Burdur'da 2 bin işletmeciye uygun fiyatlı elektrik verecek
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Sepaş Enerji, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol kapsamında 2 bin işletmeciye uygun fiyatlı elektrik sağlayacak.

Sepaş Enerji, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol kapsamında 2 bin işletmeciye uygun fiyatlı elektrik sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin tüketim profiline göre yüzde 15'e kadar indirim sağlayan protokol kapsamında birim fiyat 12 ay sabit kalabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Bölge Müdürü Barış Mekik, Türkiye geneline yayılan uygun fiyatlı elektrik iş birliklerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Ülkemizin dört bir tarafındaki üretici, ihracatçı, sanayici ve esnafa enerji çözüm ortağı olarak destek sunmaya önem veriyoruz. Burdur için imzalanan protokolle sağlanan ucuz elektriğin üretici ve işletmecilere ekonomik değer kazandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Sepaş Enerji, Burdur'da 2 bin işletmeciye uygun fiyatlı elektrik verecek - Haberler Ekonomi
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