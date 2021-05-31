Sepaş Enerji, 2021 öncesindeki icralık borçların gecikme faizlerini silecek
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Sepaş Enerji, 2021 öncesindeki icralık borçların gecikme faizlerini silecek

Sepaş Enerji, 2021 öncesindeki icralık borçların gecikme faizlerini silecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sepaş Enerji, 2021 yılının öncesine ait icralık fatura borçlarına, 30 Haziran'a kadar faiz affı getiriyor.

Sepaş Enerji, 2021 yılının öncesine ait icralık fatura borçlarına, 30 Haziran'a kadar faiz affı getiriyor.

Geniş yelpazede 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, pandemi süreci sebebiyle zorlaşan ekonomik koşullara karşı yeni bir kampanya hayata geçirdi. Tüketiciler için fatura borçlarına taksit imkanı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştiren Sepaş, geçmiş yıllardan kalan borçların gecikme faizlerini de almayacak. Sepaş Enerji, 2021 yılı öncesinden kalan ve icra takibine uğrayan elektrik faturası borçlarının gecikme faizlerini silecek. 1 Haziran Salı günü başlayacak kampanya kapsamında, pandemi etkisinde geçen 2020 ve daha eski yıllara ait icralık fatura borçlarından gecikme faizi alınmayarak, aboneler için ödeme kolaylığı sağlanacak.

Sepaş Enerji'de icra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Haziran'a kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralarından herhangi biri aracılığıyla Alacaklar Hukuk Birimi'ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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