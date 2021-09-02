Sepaş Cebinde uygulamasında yapılan işlem sayısı 300 bine yaklaştı

Sepaş Enerji, mobil uygulaması Sepaş Cebinde'nin, 7 ay içinde 70 bin abone tarafından indirildiğini açıkladı.

Sepaş Enerji, mobil uygulaması Sepaş Cebinde'nin, 7 ay içinde 70 bin abone tarafından indirildiğini açıkladı. Uygulama üzerinden yapılan işlem adedi ise 300 bine yaklaşırken çekiliş kampanyasında 2 şanslı abone Iphone 11, 10 talihli ise Apple Watch 5 kazandı.

Sepaş Enerji, şubat ayında devreye aldığı Sepaş Cebinde mobil uygulamasına yönelik abone ve işlem adedini açıkladı. Buna göre, kolay ve güvenli müşteri deneyimi sunmak hedefiyle yola çıkan uygulamayı indiren abone sayısı, kullanıma açıldığı 7 ay içinde 70 bine ulaştı. İndirenler her ay düzenli olarak ortalama 3 defa oturum açarken yapılan toplam abonelik işlemi sayısı 300 bine yaklaştı.

ABONELER MOBİL UYGULAMAYI BENİMSEDİ

Uygulamayı akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren aboneler en çok çekiliş kampanyası, tüketim detayları, fatura işlemleri ve sözleşme hesabı bilgileri gibi sayfaları ziyaret etti. Bilgi güncelleme, borç ödeme tarihi değişikliği ve fatura iletim yolu tercihleri gibi işlemler de mobil uygulama üzerinden sıklıkla gerçekleştirildi. Kullanıcılar, uygulama yaşadıkları şehir, ilçe veya mahalledeki ortalama elektrik tüketimlerini inceleyip kendi rakamlarıyla karşılaştırma imkanına da sahip oldu.

MÜŞTERİ DENEYİMİ KİŞİSELLEŞTİRİLDİ

Şirket, abonelerinin dijital kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan uygulamayı, tüketici davranışlarına göre güncelleniyor. Kişiselleştirilen tüketici bilgileri ise tek bir online platformda görülebiliyor.

HEDİYE KAZANANLAR BELLİ OLDU, KAZANMA FIRSATI SÜRÜYOR

Uygulamayı indirip en az 1 adet elektrik faturasını Sepaş Cebinde üzerinden ödeyenlerin katılabildiği hediye kampanyası devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 2 abone Iphone 11 sahibi olurken 10 kişi de Apple Watch 5 kazanma şansı yakaladı. Kampanya kapsamında toplamda 4 Iphone ve 20 Apple Watch 5, çekilişle şanslı abonelere hediye edilecek.

Faturasını son ödeme tarihi geçmeden uygulama ile ödeyen ve fatura borcu olmayan, bireysel ve gerçek kişi adına şahıs şirketi aboneliği bulunan kişiler, kampanya dönemi süresince gerçekleşecek çekilişlere katılabiliyor. Ayrıca, bu koşullar sağlanarak ödenen her fatura için çekilişe katılma hakkı bulunuyor. Çekiliş dönemleri, Sepaş Enerji'nin sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı