Separation Filmi

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Jenny, avukat annesi Maggie ve ressam babası Jeff’in çekişmeleri arasında sıkışıp kalan sekiz yaşında bir çocuktur. Jenny babasının eserlerine dayanan “Grisly Kin' adlı kuklalarla çevrili, yalnız ama yaratcı bir yaşam sürer. Onların hayatı, Maggie’nin trajik bir şekilde öldürülmesiyle bambaşka bir hal alır. Annesinin ölümünden sonra Jenny, babası ile birlikte kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışır. Ancak annesinin babası velayet için dava açtığında ve bakıcı Samantha evin yeni kadını olmaya çalıştığında evdeki hayat karanlık bir hal alır. Bu sırada evdeki kuklalar ve korkutucu karakterler canlanır ve onları görebilen tek kişi Jenny olur.

Yönetmen: William Brent Bell

Senaryo: Nick Amadeus, Josh Braun

Oyuncular: Rupert Friend, Brian Cox, Madeline Brewer, Mamie Gummer, Violet McGraw, Troy James, Simon Quarterman, Manny Perez, Chelsea Debo, Eric T. Miller, Lorrie Odom, Ratnesh Dubey, Craig Marin, Jenny Hann, Olga Felgemacher, Kareemeh Odeh

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Separation

Yapımcı Firma: Yale Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 107 dk.

Dağıtıcı Firma: Yale Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com