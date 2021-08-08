Seo Uyumlu Ne Anlama Geliyor?
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Seo Uyumlu Ne Anlama Geliyor?

Seo Uyumlu Ne Anlama Geliyor?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, SEO uyumlunun ne anlama geldiğini açıkladı.

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, SEO uyumlunun ne anlama geldiğini açıkladı.

SEO uyumluyu, oluşturulan bir web sitesinin çeşitli SEO parametrelerine uygun hale gelmesi olarak ifade etti. Google tarafında SEO uyumlu arama motorları için yapılacak özellikleri; site haritasının olması, site haritasına gerekli sayfaların eklenip gereksizlerin çıkarılması ve gelen arama motorlarının siteyi kolaylıkla tarayabileceği hale getirmesi olarak açıkladı. Bunların yanında, anahtar kelimelerin içeriğin uygun yerlerinde geçmesi ve içeriğin alt metnin doğru bir şekilde içeriğe girilmesi gerektiğini söyledi.

SEO'nun temelinin "insanlar için oluştur, makinalar için optimize et" olduğunu söyleyen Tozak, SEO bakış açısının kavramları öğrenildiğinde SEO uyumlu içerik yapmanın zor olmadığını ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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