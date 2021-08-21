Senyör milli tenisçi Demir, İzmir Valisi Köşger'i ziyaret etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, senyör milli tenisçi Erol Demir'i makamında kabul etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, senyör milli tenisçi Erol Demir'i makamında kabul etti.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Demir, Köşger'e senyör tenisine yönelik farkındalığı artırmak adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demir, Dünya şampiyonalarında 35 yaş üzeri sporcuları ifade eden senyör (veteran) kategorisinde, 80 yaşına kadar olan sporcuların ülkeyi temsil edebildiğini aktararak bu tablonun Türkiye'nin tenise ve spora yaklaşımı anlamında olumlu izler bıraktığını belirtti.

Bu yılki ülkeler arası dünya takım şampiyonasının, Hırvatistan ve İspanya'da yapılacağını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"35, 40 ve 45 yaş genç senyör milli takım kafilesi bay ve bayanlar olmak üzere 24 sporcu ile Hırvatistan - Umag'da, 50, 55 ve 60 yaş senyör milli takım kafilesi ise bay ve bayanlar olmak üzere 25 sporcu ile yine aynı yerde mücadele edecek. 65, 75, 80 bay ve 65 bayan kategorisindeki milli sporcularımız da İspanya - Mallorca'da 16 sporcu ile korta çıkacak. Bu gibi turnuvalarda milli forma ile korta çıkmak bile bizler için onurdur. Sayın valimizin bu ziyareti kabul etmesinin Türk tenisine olumlu katkıları olacağına inanıyorum."

Vali Köşger, son dönemde elde edilen sportif başarıların gurur verici olduğunu ve teniste de aynı başarıları beklediklerini belirtti.

Milli tenisçi Demir, ziyaret sonunda Vali Yavuz Selim Köşger'e, dünya şampiyonalarında takacağı ay yıldızlı bandanadan hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer