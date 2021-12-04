Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' - Haberler
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Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel
Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Diyarbakır-Bingöl'e sınırı bulunan Şenyayla bölgesinde, 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - MUŞ-Diyarbakır-Bingöl'e sınırı bulunan Şenyayla bölgesinde, 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. 1300 kişilik personel, zorlu arazi ve hava şartlarında bölgeyi tarıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı. Muş-Diyarbakır-Bingöl sınırlarında yer alan Şenyayla bölgesindeki operasyon, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Diyarbakır jandarma ve Muş jandarma komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 84 operasyonel tim, zorlu hava şartlarına rağmen Şenyayla'yı tarıyor. 1300 personelin görev aldığı, havadan ve karadan sürdürülen operasyonun, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.


Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

Şenyayla'da 'Eren Kış-11 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'

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Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

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