Senua's Saga: Hellblade 2 Oynanış Fragmanı Yayımlandı

İlk olarak Game Awards 2019'da gösterilen daha sonra hakkında pek haber alamadığımız Senua's Saga: Hellblade 2 için 6 dakikalık bir oynanış fragmanı yayımlandı.

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Game Awards 2021 etkinliği, tüm hızıyla devam ediyor. 2021'nin en iyilerinin dışında pek çok oyunun duyurulduğu, pek çoklarının fragmanlarının yayımlandığı etkinlikte; Ninja Game Theory tarafından geliştirilen, XBOX Game Studios'un yayımcılığını üstlendiği Hellblade 2'ye ait dikkat çekici bir oynanış fragmanı yayımlandı.

Senuas Saga: Hellblade 2 Oynanış Fragmanı

Ninja Game Theory tarafından bağımsız geliştirilen Hellblade: Senua's Sacrifice, alışılmışın dışında oynanış dinamiğinin yanında grafikleriyle de oldukça beğenilen bir yapım olmuştu. Serinin devamı niteliğindeki Senuas Saga: Hellblade 2 de üst düzey görselliğiyle oyun severleri hipnotize edeceğe benziyor.

Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ayrıca ilk oyunun hikayesi de pek çok oyuncu tarafından övgüye layık bulunmuştu. Bu yönden iyi bir oynanış, görsellik ve hikayeye sahip olan ilk oyun, beklentileri doğal olarak yükseltmekte.

İlk oyunun hikayesini kısaca açıklayalım: Keltli bir köylü kızı olan Senua, köyüne yapılan bir Viking saldırısı sonucu çok sevdiği sevgilisi Dillion hayatını kaybediyor. Dillion'un ölmesine çok üzülen Senua, sevgilisinin ruhunu geri getirmek için Helheim'a iniyor, Helheim'i, İskandinav mitolojisine ait bir tür cehennem olarak nitelendirebiliriz, ve çeşit çeşit mitolojik karaktere karşı vahşi bir mücadeleye başlıyor.

XBOX X|S ve PC için çıkış yapacak oyunun çıkış tarihi hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

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