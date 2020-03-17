Şentop: Yurt dışından gelen 31 milletvekili kendilerini karantinaya aldı TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Yurt dışından 1 Mart'tan itibaren gelen milletvekili sayısı 31. Milletvekili arkadaşlarımız sorumluluklarının gereği olarak kendilerini, bu öngörülen azami sürede, 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Yurt dışından 1 Mart'tan itibaren gelen milletvekili sayısı 31. Milletvekili arkadaşlarımız sorumluluklarının gereği olarak kendilerini, bu öngörülen azami sürede, 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, virüs nedeniyle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın zor bir imtihan sürecinden geçtiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki uyarılarına uyulması gerektiğini, tedbirlere uymanın bir vatandaşlık borcu olduğunu belirten Şentop, "Bugünlerde sivil kahramanlıklara ihtiyaç var. Sivil kahramanlık da; bu tedbirleri dikkatle okumak, takip etmek ve mümkün olduğu kadar yakınlarımıza, etrafımıza anlatmak ve onların da uygulamalarını sağlamak. Bu açıdan bütün vatandaşlarımıza başta kadınlarımıza, çocuklarımıza bunları anlatma ve bunlara dikkati sağlama konusunda da özel olarak görevler düşüyor" diye konuştu.

'EVLERİNDE KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALDILAR'Şentop, sosyal medyada yer alan 17 milletvekilinin Umre'den gelirken havalimanından VIP'ten kaçtığı iddia edilen haberin asılsız olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Umre'den dönen 17 milletvekili VIP'ten kaçmışlar güya. Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve dönen bütün vekillerimizin bilgisi var. Biz de bunlar arasında Umre'ye giden veya dönen hiçbir milletvekili yok. Bunların hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş vekillerimiz. Farklı siyasi partilerimizden var. Bir tanesi Özbekistan'dan, bir tanesi Tanzanya'dan, bir de KKTC'den gelen milletvekilimizdir. Bunun dışındakilerin büyük bir kısmı Avrupa ülkelerinden. Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak ben de partilerimizin grup yönetimleriyle görüştüm. Onların zaten bilgileri var. Milletvekili arkadaşlarımız da sorumluluklarının gereği olarak kendilerini, bu öngörülen azami sürede, 14 günlük süre içerisinde evlerinde karantinaya almış durumdalar. Ben bunların, kendileri tarafından takip edildiğini biliyorum, grup yönetimlerimizin de bu konuda bilgileri var. TBMM'de çalışan personelde de dün akşam saatlerinde de bir haber çıkmıştı. Gerek meclis hastanesinde, gerekse başka hastanelerde başvuran çalışanlarımızın durumunu takip ediyoruz. Şu ana kadar koronavirüsle ilgili tespit yok henüz."Şentop ayrıca, Meclis çalışmalarına gelecek günlerde ara verilip verilmeyeceği sorusu üzerine, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar, en azından bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler" ifadesini kullandı.'YURT DIŞINDAN 1 MART'TAN İTİBAREN GELEN MİLLETVEKİLİ SAYISI 31'Yurt dışından dönen milletvekilleriyle iletişim kurup kurmadığı sorusunu üzerine Şentop, şunları kaydetti: "Yurt dışından 1 Mart'tan itibaren gelen milletvekili sayısı 31. Milletvekillerimizin durumlarıyla ilgili grupların da bilgisi var. Kendileri bu anlamda, sosyal izolasyonla onu sağlamış durumdalar. Hepsiyle ilgili bu anlamda bir bilgimiz var. Takipteyiz. Uydurma, yalan haberlere itibar edilmemesini istiyorum."

Kaynak: DHA