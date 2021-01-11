Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım"

11.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:51

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.(1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir."

Şentop: 'Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım'
Şentop: 'Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım'
Şentop: 'Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım'
Şentop: 'Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Ömer Bayram Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şentop: "Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım" - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 17:51:37. #1.15#
title