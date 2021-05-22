Şentop, Yemen Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Şura Konseyi başkanlarına tebrik mektubu gönderdi
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Şentop, Yemen Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Şura Konseyi başkanlarına tebrik mektubu gönderdi

Şentop, Yemen Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Şura Konseyi başkanlarına tebrik mektubu gönderdi
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Al-Barakani ve Yemen Şura Konseyi Başkanı Ahmed Obaid bin Dhager'e mektup yazarak Yemen Milli Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Al-Barakani ve Yemen Şura Konseyi Başkanı Ahmed Obaid bin Dhager'e mektup yazarak Yemen Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Barakani ve Yemen Şura Konseyi Başkanı Dhager'e gönderdiği mektuplarda, Milli Günü dolayısıyla dost ve kardeş Yemen halkını Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik etti.

Türkiye'nin Yemen ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğine işaret eden Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Yemen Milli Günü'nü tebrik eden Şentop, Al-Barakani ve Dhager'in şahsında Yemen Temsilciler Meclisi ve Yemen Şura Konseyi üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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Şentop, Yemen Milli Günü dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Şura Konseyi başkanlarına tebrik mektubu gönderdi - Haberler
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