Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor
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Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.

Şentop: Yasama döneminin sonunu beklemek yönünde teamül bulunmuyor
05.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te Cuma namazının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yapılan eleştirilere, "Yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde bir teamül bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir" dedi.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiasına ilişkin ise, "26'ncı dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir" diye konuştu.

Şentop, CHP'lilerin dün makam kapısına Anayasa kitapçığı bırakarak protestoda bulunmasıyla ilgili de, "Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük, kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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