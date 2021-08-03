Şentop: Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şentop: Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur

Şentop: Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarını yakından takip ettiğini, valiler, belediye başkanları ve ilgili birimlerle görüşerek bilgi aldığını bildirdi. Şentop, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü belirterek, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum. Yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonu'nda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyet, yangınların gerçekleştiği mahallerde incelemelerde bulunacaktır. Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez" dedi.

'MİLLETİMİZ ZOR ZAMANDA KENETLENMEYİ BİLİR'Şentop, Türkiye'nin her zorluğun üstesinden geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir. Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Milletimiz zor zamanda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bilir. Milletimiz şundan emin olsun ki; ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır. Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir. An itibariyle ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (3)
1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu
1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Onur Akay Bülent Ersoy Gülben Ergen
Spor Muslera Ecem Güzel Fatih Terim Metin Oktay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şentop: Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:19:09. #1.15#

title