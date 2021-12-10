Şentop ve İSİPAB heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı - Haberler
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Şentop ve İSİPAB heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

Şentop ve İSİPAB heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.

TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenen İSİPAB 16. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan heyet, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen açılış oturumunun ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Şentop ve heyet, cuma namazını burada kıldı.

Cuma namazı çıkışında Mustafa Şentop, bölgedeki esnafla selamlaşarak, sohbet etti.

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AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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