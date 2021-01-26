Şentop: "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz"
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Şentop: "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz"

26.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:19

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Azak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Azak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Açılış Programına on-line katılarak, öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti.

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TBMM Başkanı Şentop: "Gençlerimizin, yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, 'Biz gençler için ne hazırladık?' diye sormak gerektiğini, genç nesli yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum."

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tarafından 1992'den bu yana 5 bin Kazak öğrenciye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu verilmiştir. Geçtiğimiz yıl 155 öğrenci kardeşimize bu burs sağlanmıştır."

Şentop: 'Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz'
Şentop: 'Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz'
Şentop: 'Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz'
Şentop: 'Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret göstereceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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