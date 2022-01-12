Şentop, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Umerov'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna ile bir yandan mevcut iş birliği alanları derinleştirilirken, diğer yandan da yeni iş birliği alanları oluşturulduğunu söyledi.

İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin de artmakta olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini ifade eden Şentop, parlamentolar arasında kurulacak diyalog ve yakın iş birliği ortamının halkları da birbirlerini daha yakından tanımalarına zemin oluşturacağına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna ile 2021'de 7,3 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacminin yine de yeterli olmadığını vurgulayarak, "10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz baki." dedi.

Türkiye'nin, Ukrayna'da yaşanan sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğine tam desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim." diye konuştu.

Kırım ile ilgili olarak, " Türkiye, Kırım'ın yasadışı ve gayrimeşru ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diyen Şentop, Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün parlamentoda kabulünün de önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Ermeni tezlerini destekleyen yasa tasarılarının geri çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "İlişkilerimizi böyle işlerle gölgelemek isteyenlerin azınlıkta olduğunu, Ukrayna yönetiminin bu konuda baştan beri sağduyulu ve ilkesel bir yaklaşım ortaya koyduğunu biliyoruz. Bunlar karşısında sağduyulu yaklaşımın sürmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca Ukrayna'da faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı okulların, Türkiye Maarif Vakfı'na devrine yönelik Türkiye'nin beklentisini hatırlattı.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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