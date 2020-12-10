Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar'ın konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı. (1)

Şentop: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı