Şentop: "Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır.

Şentop: "Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu