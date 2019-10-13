Şentop: "Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir"

Şentop: "Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif katkısını artırarak sürdürecektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Salondan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına katıldı.

13.10.2019 13:17
Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Salondan görüntüler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması BELGRAD - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
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