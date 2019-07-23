Şentop: "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve bir insanlık davasının adıdır"

Şentop: "Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin ve bir insanlık davasının adıdır"

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye ve plaket takdimleri Toplu fotoğraf çekimi ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye ve plaket takdimleri
Toplu fotoğraf çekimi ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuştu. (4)

Kaynak: AA
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