: Şentop: "(TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü) Milletimiz ve devletimiz için büyük bir önem...

14.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:52

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

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"Önümüzdeki yıl TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması münasebetiyle milletimiz ve devletimiz için büyük bir önem taşımaktadır"

TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu"nda konuştu:

"ABD Senatosunun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum"

"Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu karar açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır"

"'İşe yarayan-yaramayan terörist' ayrımını asla kabul etmiyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini istiyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin, PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD Senatosunun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Şentop, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"un açılışında, Asambleye önem verdiklerini söyledi.

Burada yapılan istişarelerin, ülkelerin ve halkların barış ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir dünyanın inşası için önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Şentop, APA'nın Asya bölgesinde ekonomik ve sosyal ilişkilerle refah ve barış konularında parlamentolar arası işbirliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Asya'nın bir bölümünün de halen açlık, bulaşıcı hastalık ve doğal afetler gibi birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kaldığını, yeni ekolojik problemlerle karşılaştığını belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri, barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretindeyiz. Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen en üstün gayreti gösteriyoruz. 3,6 milyona yakın Suriyeliyi şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK, YPG terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, terör örgütlerinden temizlemiş olduğumuz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizi en güvenli ve en sağlıklı yoldan vatanlarına dönme yolunda ortaya koyduğumuz çabalar nihayetinde meyvelerini verecektir."

"Terörizmle mücadelede en ön safta yer alıyoruz"

Bugün, terörizmin coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın ortak belası olduğunu dile getiren Şentop, "Bunun acı örneklerini burada bulunan birçok ülke yakinen yaşadı. Bu gerçeğin bilinciyle uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer alıyoruz. Terörizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi dünya barışını ve insanların huzurunu tehdit eden hastalıklı anlayışlarla mücadelede uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörizmle mücadelenin ancak samimi ve kapsamlı bir yaklaşımla başarılı olabileceğine işaret eden Şentop, aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele eden ve hiçbirine göz açtırmayan bir ülke olarak tecrübelerini paylaşmak ve güçlü işbirlikleri kurmak istediklerini söyledi.

2016'da Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütünün birçok ülkede eğitim, STK ve benzeri kisveler altında faaliyette bulunduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bu örgütün Türkiye için olduğu kadar sizlerin ülkeleri için de tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hiçbir terör örgütü birbirinden farklı değildir. DEAŞ neyse FETÖ ve PKK/PYD/YPG de odur. Hepsi insanları insan gibi yaşamaktan alıkoyacak aynı onursuz ve lanetli amaçların peşinden koşmaktadır. Bu noktada, 'İşe yarayan-yaramayan terörist' ayrımını asla kabul etmiyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini istiyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin, PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz."

"İşgal, zulüm ve adaletsizlik Filistin'in kaderi değildir"

Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergilediklerine dikkati çeken Şentop, "İşgal, zulüm ve adaletsizlik Filistin'in kaderi değildir. Dünyada haksızlığa uğramış milletlerin daima yanında olmayı insanlık onurunun bir gereği olarak görüyoruz. Başta İsrail olmak üzere tüm ülkeleri BM'nin kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

Şentop, Afganistan'da barışın tesisi ve şiddetin sona ermesi için yürütülen çabalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Marmaray, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi mega projelerini anlatan Şentop, İstanbul 3 Katlı Tüp Geçit Projesi, Çanakkale Boğazı Köprüsü ve Edirne-Kars Hızlı Tren ve Bağlantıları Demiryolu Projesi, Filyos, Çandarlı ve Mersin limanlarının inşası gibi çalışmaları süren diğer mega projelerin de Türkiye'nin etrafındaki geniş coğrafyanın birbirine daha kolay ve verimli ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.

ABD Senatosunun kararı

"ABD Senatosunun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum." diyen Şentop, "Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu karar açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır." diye konuştu.

APA 12. Genel Kurulu, 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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