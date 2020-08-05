Şentop: "TBMM'nin açılışının 100. yılı, tarihimizdeki birçok önemli olayın da yıldönümü aynı... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Kaynak: AA