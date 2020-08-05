Şentop: "TBMM'nin açılışının 100. yılı, tarihimizdeki birçok önemli olayın da yıldönümü aynı...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
05.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un tören alanına gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ADANA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Kaynak: AA