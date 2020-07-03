Şentop, TBMM Başkanlığı için 2'nci kez aday
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Şentop, TBMM Başkanlığı için 2'nci kez aday

AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu.

Şentop, TBMM Başkanlığı için 2'nci kez aday
03.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:27

AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. Meclis Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir. Bu konuda bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. Şentop, ikinci kez aday gösterilmesinin ardından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Mustafa Şentop, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Sakarya Valisi ile görüşüp bilgi aldığını söyledi, patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet diledi.

'MECLİS'E GİRİŞ YASAĞI UYGULUYORUZ'Şentop, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden baro düzenlemesine ilişkin soru üzerine, bazı baro başkanlarının itirazının bulunduğunu, olağanüstü tablonun olmadığını söyledi. Şentop, "Baro başkanlarının bir kısmı Meclisimizin Çankaya kapısı dışında bulunuyorlardı. Uzun süredir salgın dolayısıyla Meclis'e giriş yasağı uyguluyoruz. En son 1 Temmuz itibarıyla, 31 Temmuz'a kadar bu girişle ilgili kısıtlama uzatıldı. Dolayısıyla bu kararı tekrar okudum. Baro başkanları içinde veya bir başkaları içinde bir istisna söz konusu değil" dedi.MİLLETVEKİLLERİNE 'ZİYARETÇİ' UYARISIŞentop, bazı milletvekillerinin kendi yanlarında getirdikleri misafirlere giriş kartı almadan Meclis'e soktuklarını tespit ettiklerini belirtti. Bu milletvekillerini ikaz ettiğini söyleyen Şentop, "Böyle bir şey olamaz. Burada milletvekillerin öncelikle meclisin güvenliği ile ilgili içtüzüğe göre alınmış olan tedbirlere bizzat kendilerinin riayet etmesi lazım. Güvenlikle ilgili düzenlememizde zaten milletvekilinin aracında da olmuş olsa, bir kişinin Meclis'e girebilmek için araçtan inip kimlik bilgilerini kayıt ettirmesi ve giriş kartı alması gerektiğine dair açık hüküm var. Bu bakımdan ilgili arkadaşlarımız içtüzük ve yönetmelik hükümlerini titiz bir şekilde uyguluyorlar" diye konuştu.Şentop, "Adaylık başvurusu yaptınız mı?" şeklindeki soruya ise, "Adaylık başvurusu için önce AK Parti'den arkadaşlarımız bir başvuru yaptılar. Böyle bir adet var. Daha önceki başkan adaylıklarında da hem Milletvekili arkadaşlarımız gösteriyor hem de aday olan arkadaşımızın başvurusu oluyor. Bunlar bugün Cuma'dan sonra yapıldı. Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir. Bu konuda bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum" diye yanıt verdi.'200 İLE 600 ARASINDA GÜNLÜK TEST YAPIYORUZ'Şentop, Meclis'te milletvekillerinin zaman zaman 'sosyal mesafeye' uymadığı şeklindeki soru üzerine, milletvekillerini uyardı. Meclis'te düzenli koronavirüs testi yapıldığını belirten Şentop, şunları kaydetti: "200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Bunlar özellikle çıkan vakalarla irtibatlı olma ihtimali bulunan kişiler üzerinde. Bu çerçevede bu sayılara baktığınızda, Türkiye'de yapılan günlük test sayısının aşağı yukarı yüzde biri TBMM'de. Maksadımız eğer bir vaka varsa, bunu vaktiyle erken bir şekilde tespit edip gerekli izolasyonu sağlamaktır. Tespit ettiğimiz arkadaşlarla da ilgili de takiplerimizi yapıyoruz. Tedavisi tamamlanıp burada göreve başlayan, hastanede tedavisi olanlar var. Hepsini yakın bir şekilde takip ediyoruz."'AVRUPA ÜLKELERİ DE RAHATSIZ'

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Şentop, bunun sadece Türkiye değil bütün dünyanın sorunu olduğunu bildirdi. Şentop, "Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız. Tedbir alanlar var, hukuki düzenlemeler yapanlar var.  Amerika Birleşik Devletleri de rahatsız. En son iki hafta kadar önce Amerikan Başkanı Sayın Trump,  bu konuda bir açıklama yaptı, 'gerekli tedbirleri alacağız, kanun düzenlemeleri yapacağız' diye. Türkiye'de bu konuda hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Ben de bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim. Bir konuyla ilgili görüş paylaşıyorsunuz, ilk defa bu paylaşımımızı görmüş birisi onun altına hakaret ve küfür içerikli yorum yazıyor. Biz okuduğumuzda rahatsız oluyoruz. Sosyal medya her türlü suçun işlenebildiği, her türlü hakaretin yapılabildiği tamamen serbest bir ortam değil. Öncelikle bu çok uluslu şirketlerin, 'kuralları ben koyarım'  yaklaşımını terk etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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