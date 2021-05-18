Şentop: "Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları kabul etti.