Şentop: "Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları kabul etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı