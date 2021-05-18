Şentop: "Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız"
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Şentop: "Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları kabul etti. (1)

Şentop: 'Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız'
Şentop: 'Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız'
Şentop: 'Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız'
Şentop: 'Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Şentop: "Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin torunlarıyız" - Haberler
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